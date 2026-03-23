A pochi giorni dalla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, cresce l’attesa anche in Sardegna, che si conferma tra le regioni italiane più coinvolte nella corsa dell’Italia verso i Mondiali 2026. Prima in questa insolita classifica la Calabria, ultima la Toscana. Secondo l’Indice dell’Ansia Mondiali (IAM), elaborato da Casinos.com sulla base delle ricerche Google dell’ultimo anno, l’isola si piazza al settimo posto a livello nazionale.

Il punteggio complessivo è di 70,75 su 100, un dato che fotografa un interesse diffuso e costante per il cammino degli Azzurri. In particolare, spicca il valore legato alle ricerche sulla qualificazione ai Mondiali, che raggiunge quota 92 su 100, tra i più alti in Italia e indicativo di un’attenzione mantenuta nel tempo, ben oltre le fasi decisive.

A confermare questo trend anche il buon livello di ricerche su quando gioca la Nazionale, con un punteggio di 77 su 100, segno di un seguito continuo e trasversale tra gli appassionati sardi, sempre più coinvolti in vista di un appuntamento che può riportare l’Italia sul palcoscenico mondiale.