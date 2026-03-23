Seggi nuovamente aperti in Sardegna per la seconda e ultima giornata di voto sul referendum confermativo relativo alla riforma della giustizia. La consultazione riguarda modifiche all’ordinamento della magistratura, tra cui la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare.

Nell’Isola sono chiamati alle urne 1.320.841 elettori, distribuiti in 1.847 sezioni. Alla chiusura della prima giornata, alle 23, l’affluenza si è attestata al 39,09%. Più alta a Cagliari, oltre il 47%, quasi un cittadino su due ha già espresso il suo voto.

Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto il raggiungimento del quorum. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 15, orario in cui inizierà lo scrutinio.