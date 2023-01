Ancora allarme alla Marina, crepe in una palazzina e rischio nuovi sgomberi

Il centro storico di Cagliari continua a sbriciolarsi, mettendo a rischio l’incolumità di residenti, passanti e turisti. Altre crepe sono state individuate oggi in una palazzina adiacente a quelle sgomberate nei giorni scorsi in via Dettori, alla Marina. La segnalazione è arrivata questa mattina alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Già 14 numeri civici, tra abitazioni e locali commerciali sono stati fatti evacuare nei giorni scorsi per il pericolo di crolli, dopo che sono state verificare le lezioni nei palazzi nel tratto pedonale compreso tra la piazza Mario Aramu e lo slargo di piazzetta Savoia.

In questo momento una squadra di vigili del fuoco sta verificando l’entità di queste nuove crepe. Anche il Comune è al lavoro per capire come intervenire nel più breve tempo possibile e scongiurare crolli, ed è probabile che ci saranno nuovi sgomberi già in giornata.