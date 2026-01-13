I posti messi a bando derivano dalla ripubblicazione delle posizioni rimaste scoperte dopo il precedente avviso e puntano a coprire integralmente il fabbisogno occupazionale già programmato. L’obiettivo è garantire continuità ed efficienza alle attività dell’Agenzia FoReSTAS, rafforzandone la presenza operativa sul territorio.

Le figure professionali richieste sono numerose e diversificate: dai conduttori di macchine e mezzi ai meccanici, muratori, idraulici e altre qualifiche tecniche, secondo quanto specificato nei singoli avvisi. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 20 al 26 gennaio 2026 esclusivamente online, attraverso il portale www.sardegnalavoro.it, utilizzando SPID, CNS o carta d’identità elettronica.

«È un risultato importante che conferma l’impegno della Regione nel rafforzare le politiche attive del lavoro e nel dare piena attuazione agli interventi già programmati», sottolinea l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca. «La ripubblicazione dei posti rimasti scoperti consente di offrire nuove opportunità occupazionali stabili e di qualità in un settore strategico come quello della tutela ambientale e forestale».

Secondo l’assessora, gli avvisi rappresentano una concreta occasione per le persone disoccupate iscritte ai Centri per l’impiego, valorizzano le competenze presenti nei territori e permettono di rispondere in modo più efficace alle esigenze operative locali di FoReSTAS.

È possibile presentare domanda solo per il Comune di residenza. Per partecipare è richiesto lo stato di disoccupazione, l’iscrizione a un Centro per l’impiego della Sardegna e il possesso dei requisiti indicati nei singoli avvisi. I Centri per l’impiego potranno fornire informazioni e chiarimenti, ma non assisteranno nella compilazione delle domande.

«L’obiettivo finale – conclude Manca – è garantire percorsi occupazionali stabili, trasparenti e accessibili, completando la copertura dei posti previsti e mettendo al centro il lavoro come leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell’Isola».