Vertice urgente convocato dal sindaco Milia a Quartu per programmare gli interventi durante le ore del ciclone: massima allerta e preoccupazione soprattutto per la zona di Flumini. Si chiede ai cittadini del litorale di fare massima attenzione e di spostarsi solo per vere e proprie urgenze.

“A seguito dell’Allerta Rossa diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, che scatta stasera alle 21 e proseguirà per tutta la giornata di domani, nella sede istituzionale dell’Ex Convento si è riunito stasera il Centro Operativo Comunale di Quartu, da me presieduto , alla presenza dei dirigenti comunali e delle associazioni di Protezione civile attive in città”, le parole del primo cittadino quartese. “Un incontro volto a programmare tutte le attività di prevenzione e di intervento dei prossimi giorni.

Ho conseguentemente firmato un’ordinanza che prevede la chiusura, per la giornata di domani lunedì 19 gennaio, delle scuole di competenza comunale di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio del Comune di Quartu Sant’Elena, ivi compresi asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, servizi educativi e strutture scolastiche comunali. Eventuali proroghe saranno previste in base agli aggiornamenti delle condizioni meteorologiche e quindi dei prossimi bollettini regionali.

Al fine di prevenire anche potenziali pericoli e situazioni di criticità ambientali nei parchi pubblici e nei giardini, nonché in aree verdi attrezzate, aree gioco e spazi all’aperto, ne ho ordinato la chiusura. Resterà chiuso anche il cimitero comunale, come previsto ogni lunedì. Inoltre, all’occorrenza, potrebbero essere chiusi alcuni tratti di strada adiacenti alla costa. Durante la riunione operativa sono state programmate anche ulteriori attività da realizzare fin da stasera, in via preventiva, in primis la messa a disposizione di transenne nei punti più critici della città, proprio per indirizzare adeguatamente il traffico in caso di situazioni di pericolo.

Viste le condizioni attese si raccomanda anche la sospensione delle attività di cantiere, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, nonché la sicurezza dei lavoratori. Un invito alle imprese a interrompere le lavorazioni in corso, mettere in sicurezza le aree di cantiere, i mezzi, le attrezzature e i materiali, e assicurarsi che non permangano condizioni di rischio per persone o beni.

Invito tutta la cittadinanza alla massima prudenza, limitando i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenendosi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile. Sottolineo inoltre che nelle zone costiere alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Occorre quindi prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale e nel percorrere le strade costiere, evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Infine i cittadini che risiedono a contatto col moto ondoso sono invitati ad adottare tutte le precauzioni del caso.”