Sarebbero finite nel peggiore dei modi le ricerche sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia di cui non si hanno notizie dallo scorso 8 gennaio.

Questa mattina è stato ritrovato un corpo nei terreni della ditta di movimentazione e scavo di cui è titolare il marito, Claudio Agostino Carlomagno.

Dagli abiti e dagli oggetti rinvenuti, potrebbe essere quello della 41enne. Il riconoscimento formale sarà effettuato dai familiari al Verano. Nelle scorse ore sono state rinvenute tracce di sangue nell’auto, sui vestiti dell’uomo è nella casa della coppia, che sembra fosse in procinto di separarsi.

Al momento, l’uomo è iscritto nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere.

“So che era sua intenzione recarsi autonomamente in caserma, ma fondamentalmente è stato arrestato prima” le parole del legale di Carlomagno, Andrea Miroli riportate da ANSA e Rainews.

“Non c’è dubbio che lui comunque sia stato arrestato a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Immagino che sarà tradotto in carcere in serata”.