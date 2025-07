Negozi, macchinette di cibo e bevande come motorini e macchine presi d’assalto da una o più persone che si muovono di giorno come di notte per commettere i furti. Scatta la protesta da parte dei residenti che chiedono un incontro con le istituzioni per discutere del problema.

“La situazione a Elmas oramai è sempre peggio, non vengono più fermati dalle telecamere, dalle sirene degli antifurti, scippano durante il giorno” espone un cittadino.

“Con tanto dispiacere ho saputo dei delinquenti che sono entrati nella gioielleria di Omar Cara. Si chiede da sempre una caserma dei carabinieri che esiste anche nei più piccoli paesi in Sardegna. E perché non a Elmas?” spiega un altro.

Hanno violato la serranda della gioielleria alle 5 del mattino e in pochi minuti hanno rubato tutto l’oro che hanno potuto: la gioielleria è situata nella via principale del centro abitato, “per i furti oramai il paese è un porto sicuro”. “Nessuna sicurezza in paese, ormai i furti sono all’ordine del giorno: cosa si aspetta a intervenire?”