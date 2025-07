Paura a Selargius, 2 auto in fiamme nel cuore della notte: erano parcheggiate in un vicolo stretto.

Il boato ha svegliato i residenti che, in pochi minuti, si sono riversati in strada.

È accaduto verso le 4 del mattino in via Cernaia: le alte fiamme hanno divorato gli abitacoli dei mezzi in sosta che, in pochi minuti, hanno distrutto tutto.

Non sono ancora note le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.