Encomio per i due ragazzi che sabato sono stati richiamati dalle urla di una bimba e hanno prestato aiuto a un uomo durante il rogo della sua dimora. “Per un essere umano penso che non ci sia gesto migliore rispetto al salvare una vita umana, ed è proprio quello che hanno fatto sabato pomeriggio Alessandro Deidda e Ligita Jasudaite” ha espresso il sindaco Mario Puddu.

All’interno della casa c’era un uomo colpito dal boato e riverso a terra privo di sensi.

“L’esperienza da volontari di Alessandro e Ligita è stata fondamentale soprattutto nei momenti in cui ci si può far sopraffare dalla paura e dall’inesperienza. Invece è andato tutto al meglio. Poi sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco e l’ambulanza del 118”.

L’uomo è stato trasportato al Brotzu con ustioni al petto di secondo e terzo grado, ma non in pericolo di vita. “Stamane ho portato un primo saluto e ringraziamento ad Alessandro, nella sede della Prot.Civ. Orsa, ma è intendimento della nostra amministrazione conferire un encomio ad Alessandro e Ligita per il loro gesto e il coraggio dimostrato”.