Oltre all’opposizione c’è anche la richiesta di sospensiva cautelare: è stato depositato per via telematica nel primo pomeriggio in tribunale a Cagliari il ricorso contro la decadenza della presidente della regione Sardegna Alessandra Todde dei 5 stelle. La decadenza è stata chiesta in un’ordinanza lo scorso 3 gennaio dal collegio di garanzia elettorale della corte d’appello per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. I giudici hanno infatti rilevato, fra le altre irregolarità, la mancanza di un mandatario elettorale e di un conto corrente dedicato, come prevede la legge. Contestualmente la procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per mancata rendicontazione di una fattura. Gli avvocati della Todde, Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto, hanno contestato l’ordinanza in circa quaranta pagine, riuscendo a depositare il ricorso con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza dei termini prevista per il 3 febbraio, ovvero 30 giorni dopo la decisione dei giudici.