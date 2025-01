Tentato femminicidio questa mattina in via Palmanova a Milano. Una donna cinese di 57 anni è stata accoltellata in casa dal marito 62enne. La donna versa purtroppo in gravissime condizioni ed è stata trasportata all’ospedale milanese San Raffaele. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il marito della 57enne con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Le forze dell’ordine si stanno occupando dei rilievi nell’abitazione dei due coniugi. Ignote, al momento, le motivazioni all’origine del gesto.