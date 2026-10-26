Monserrato, muore in un incidente stradale dopo aver finito il turno di lavoro: addio a Ignazio Caredda, 59 anni, appuntato scelto, prestava servizio a Trapani.

La città in lutto: “La tua vita, il tuo servizio e il tuo sacrificio non saranno dimenticati. Monserrato piange uno dei suoi figli e si stringe con affetto alla tua famiglia e a tutti coloro che ti hanno voluto bene”.

È deceduto dopo una notte di agonia all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, l’uomo era rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto durante la notte in via Virgilio, all’incrocio con via Capitano Bruno. Caredda era in sella alla sua moto e si è scontrato contro uno scooter. Le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito drammatiche ed è deceduto nel nosocomio locale.

Immenso il dolore tra i colleghi che piangono per la prematura morte di Caredda che lascia la moglie e due figli.