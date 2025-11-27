Una storia drammatica quanto assurda quella del 78enne Giuseppe Prestifilippo. L’uomo, palermitano ma residente in Lombardia, si trovava in vacanza in Puglia ad Alezio, paese d’origine della moglie, quando il 2 agosto un vicino lo ha picchiato con calci e pugni accusandolo della rottura di un tubo confinante con l’abitazione del 78enne. Troppo gravi i traumi riportati da Prestifilippo, deceduto dopo mesi di lotta all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.
Una vicenda terribile, che vede ora l’aggressore a dover affrontare l’ipotetica accusa di tentato omicidio. Come riportato da Bari Corriere, questo sostiene la famiglia della vittima, secondo la quale le immagini delle telecamere di video sorveglianza dimostrerebbero la veridicità di ciò che sostengono.
A breve sarà fissata l’udienza, rinviata a causa del decesso della vittima e quindi del possibile cambiamento del capo d’imputazione, inizialmente classificato come lesioni gravissime.