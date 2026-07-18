Col passare delle ore emergono altri particolari del terribile incidente di Solanas, dove gli elicotteri stanno lentamente domando le fiamme sulla collina di fronte alla maledetta galleria nei pressi della quale è avvenuto lo schianto tra tre auto. Tra le due vittime una è sarda: si chiamava Giuliano Ortu, aveva 50 anni, di Settimo San Pietro, paese sotto choc per la notizia. L’altro morto è un turista nato a Roma ma da tempo residente a Quartu, si chiamava Rodolfo Monaco, 80 anni. I rileivi dei carabinieri di Burcei sono in corso in un pomeriggio a dir poco drammatico, in un sabato di metà luglio scandito da altre tragedie in Sardegna. A Solanas è dovuto intervenire anche un Canadair, stavolta l’incendio che ha provocato momenti di tensione e paura anche in spiaggia non è stato appiccato da piromani. Ma è scattato in maniera agghiacciante quando una delle tre vetture ha preso fuoco. Un vero e proprio incubo con due morti e sette feriti gravi, e altri cinque ugualmente feriti nello schianto.