Addio all’attivista Laura Scema che per anni ha difeso la Sardegna dalla speculazione energetica: si è spenta dopo una malattia. I suoi compagni del Presidio permanente popolo sardo: “Lei non ha mai mollato nonostante le molteplici problematiche di salute”. Questo pomeriggio durante il suo ultimo viaggio saranno presenti anche gli altri attivisti che, assieme a lei, non sono mai mancati alle manifestazioni di protesta che si sono susseguite da una parte all’altra dell’isola. È spirata ieri, “Laura ci dava tanta forza e determinazione, mai la dimenticheremo”. Il presidente Davide Fadda: “La forza e la determinazione che hanno sempre contraddistinto il tuo agire, saranno il patrimonio più importante per il proseguo della lotta per la nostra Sardegna”.