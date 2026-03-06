Sono andate avanti senza sosta anche oggi da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico le ricerche, ancora senza esito, dell’uomo di 76 anni scomparso nel Comune di Iglesias, allontanatosi dalla sua abitazione nella mattinata di martedì 3 marzo, senza fare ritorno.

Nella giornata di oggi le ricerche sono proseguite nelle aree rurali in prossimità delle località Cuccuru Tiria e San Lorenzo. Sul campo 35 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, di cui 15 tecnici specializzati in soccorso speleologico che suddivisi in squadre hanno ispezionato diverse cavità naturali presenti nelle aree oggetto di perlustrazione e localizzate in punti particolarmente impervi. Le squadre sono state coadiuvate anche dai piloti UAS con l’utilizzo dei droni. Alle operazioni, coordinate dai Vigili del fuoco di Cagliari, stanno partecipando anche i tecnici della Guardia di Finanza, i volontari della Protezione Civile di Soccorso Iglesias e Livas Gonnosfanadiga.

Il Centro di coordinamento è stato spostato nella sede della Protezione civile di Soccorso Iglesias. Le ricerche proseguiranno ancora per diverse ore concentrandosi sulla perlustrazione di ulteriori piccole cavità naturali e pozzetti, per poi riprendere domani mattina con le prime luci.