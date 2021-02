Addio a Piero Mannironi, la Sardegna perde uno dei più grandi maestri del giornalismo. A Radio CASTEDDU Umberto Aime de La Nuova Sardegna. Una notizia arrivata all’improvviso, tanti aggettivi per definirlo “ma nessuno di questi renderebbero onore e quello che è stato. A me piace ricordare, anche se con tristezza, l’uomo, una persona che ha sempre avuto la forza morale, interiore di non chinare mai la testa di fronte a chiunque fosse il suo interlocutore. Un grande rispetto delle persone con cui ha avuto a che fare per la professione ma soprattutto per quello che erano i giovani colleghi. Questa forse è la grandezza di Piero, un uomo che lascia non solo il segno ma un’impronta indelebile in un mondo che sta cambiando troppo velocemente, compresi i valori come il rispetto, la solidarietà e la voglia di fare. Questo rimarrà per me e per tutti coloro che l’hanno conosciuto. La nostra professione non può essere imbavagliata, soggiogata conquistata dal potere. Se ne va veramente un pezzo di storia che ha raccontato un’epoca in Sardegna”.

A Radio CASTEDDU è intervenuto anche il presidente dell’Assostampa sarda Celestino Tabasso. “Sapevo che era stato male a causa del covid, sapevamo che lo aveva lasciato alle spalle ed era rientrato a casa. Dobbiamo metabolizzare questo evento, Piero è stato molto significativo come giornalista e Presidente dell’Associazione della Stampa. Tutto ciò che ha fatto è stato significativo e quando a 67 anni si riesce ancora a essere puliti e capace di indignarsi vuol dire che il tempo con lui è stato galantuomo esattamente come Piero è stato un galantuomo. Oltre che una persona perbene è stato un ottimo giornalista, un maestro del giornalismo; con lui perdiamo una biblioteca umana consultabile da tutti, sempre disponibile, copriva di informazione e trasmetteva anche la sua passione”.

Risentite qui l’intervista a Umberto Aime e Celestino Tabasso del direttore Jacopo Norfo

