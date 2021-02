Camorra, è morto a 79 anni l’ex boss Raffaele Cutolo

È morto a settantanove anni il boss Raffaele Cutolo. Era ricoverato nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma. Aveva fondato la Nuova camorra organizzata, per la sua pericolosità si trovava detenuto in regime dei 41 bis. A Casteddu Sera, in diretta su Radio Casteddu, ne ha parlato anche l’avvocato Gianfranco Piscitelli: “Lui ha passato parecchi anni ‘bene’ visto che si era lasciato passare per un soggetto incapace di intendere e volere. Poi, un sardo, il criminologo Nivoli dell’Università di Sassari, dichiarò che in effetti era perfettamente capace di intendere e di volere, ecco perchè ha scontato la sua pena, normalmente, in carcere. Aveva creato la Nuova camorra organizzata, sino a quando non è stato tradito dai suoi uomini, tra i quali Carmine Alfieri, che creò una camorra opposta. In carcere era chiamato o’ professore, perchè era tra i pochi che sapeva leggere e scrivere”.