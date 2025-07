Acqua non potabile o rubinetti a secco, da Sarroch a Chia disagi per oltre due settimane: chiesto ad Abbanoa uno storno in bolletta come “forma di ristoro per i disagi subiti e controlli periodici per garantire la potabilità dell’acqua distribuita”.

I sindaci dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia hanno incontrato i giorni scorsi il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, per confrontarsi sull’emergenza appena superata che ha messo a dura prova le comunità interessate dal guasto alla condotta di Mulargia. L’acqua era stata “sostituita” con quella del Cixerri risultata, però, non conforme alle norme imposte: valori oltre la norma per manganese, soprattutto, e il divieto di utilizzo ai fini alimentari ha creato forti disagi a cittadini e turisti. “Durante l’incontro, il Sindaco ha portato le istanze della comunità e ha sottolineato l’urgenza di misure concrete a tutela dei cittadini e del tessuto economico locale. In particolare i sindaci hanno avanzato tre richieste: lo storno in bolletta per cittadini e imprese, come forma di ristoro per i disagi subiti; controlli periodici per garantire la potabilità dell’acqua distribuita; comunicazioni tempestive da parte di Abbanoa in caso di emergenze” ha comunicato il Comune di Sarroch. “Seguiranno nuovi incontri per affrontare le criticità specifiche di ogni comune”.