Giovane in scooter viene spinto contro il guardrail da un’auto mentre rincasava: è accaduto due giorni fa tra Elmas e San Sperate. Del fatto sono state già informate le autorità di competenza, “fate attenzione”. Potrebbe essere un caso isolato dovuto forse a una distrazione, ma la segnalazione, per mettere eventualmente in guardia le persone, è giunta tramite un post social da chi ha raccontato quanto accaduto a un giovane in scooter: “Un’auto con targa nascosta ha cercato di farlo cadere e spingerlo verso il guardrail. Fortunatamente non è successo nulla ma stiamo attenti” si legge.