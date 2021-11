A Sarroch piena emergenza maltempo: “Da via Cagliari a via Toscana acqua e fango dentro le case”

Emergenza maltempo anche a Sarroch, strade trasformate in fiumi di fango con l’acqua che arriva sin dentro le case, soprattutto tra via Cagliari e via Firenze. Un replay, triste e preoccupante, di tante altre ondate di maltempo. I residenti hanno mandato foto e video alla nostra redazione e raccontano: “L’onda ora è passata. Ma come si vede, l’acqua come a settembre danneggia tutti. Speriamo arrivino presto i Vigili del fuoco, sappiamo che i barracelli li hanno già avvisati. Qui siamo davvero in emergenza”.