A Cagliari una piscina attorno alla stazione, fiumi d’acqua dentro il bar di piazza Matteotti (VIDEO)

Emergenza maltempo a Cagliari e anche tutta l’area attorno a piazza Matteotti finisce sotto l’acqua Ecco la situazione delle bar della stazione dei treni, con la furia dell’acqua che non risparmia nemmeno via Roma. Risultato? Ore di disagi e caos per clienti e baristi, col rischio di possibili danni alle attrezzature.