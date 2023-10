A Quartu vigili urbani armati di pistola e taser: “Presto una caserma tutta per loro”

Vigili urbani dotati di pistola e anche di taser. A Quartu non si sa ancora quante saranno le armi a disposizione perché, prima di avere la fondina piena, gli agenti della Locale dovranno fare un corso e superare test e prove, ma ormai la strada è tracciata. Martedì prossimo il voto al nuovo regolamento in Consiglio comunale: anche se nelle prossime ore dovessero esserci polemiche o dubbi, magari da parte di qualche sindacato degli agenti, il documento è destinato ad essere approvato, male andando, grazie ai voti della maggioranza che sostiene il sindaco Graziano Milia. “Così, finalmente, gli agenti potranno operare e garantire la sicurezza anche di notte”, è quanto hanno spiegato a più riprese dallo stesso Comune.

Stefano Busonera, consigliere comunale e presidente della commissione di riferimento della polizia Locale, approva il documento e spiega anche che c’è la necessità di una struttura tutta per gli agenti: “Una caserma, con tanto di spazi per le automobili e tutti i servizi necessari. Come amministrazione comunale abbiamo la volontà di dotare il nostro corpo di polizia Locale di spazi adeguati. Dobbiamo capire dove si può costruire la caserma e trovare i fondi per realizzarla”.