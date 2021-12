A Quartu arrivano 240 monopattini: spazi sicuri nelle vie a 50 km orari e sulle piste ciclabili

È ufficiale, a Quartu arriva una “pioggia” di monopattini a disposizione dei cittadini: saranno 240 e, per i prossimi due anni, potranno essere utilizzati, a pagamento, da tutti. L’amministrazione comunale ha aggiudicato la gara, i mezzi saranno forniti da tre società del nord Italia: la Bit Mobility di Bussolengo, la Bird Rides Italy di Torino e la emTransit di Milano. Per i prossimi ventiquattro mesi sarà possibile spostarsi, anche nella terza città della Sardegna, con i monopattini. “È un periodo di prova, sperimentale”, chiariscono dal Comune. Il progetto è datato, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità definitiva. Ma con delle limitazioni: chi sceglierà di spostarsi con i monopattini non potrà passare ovunque.

Sì alle Ztl, piste ciclabili e tutte le vie dove il limite di velocità è di 50 chilometri orari. No assoluto nelle strade molto trafficate, nei parchi, inviale Golfo di Quartu, viale Europa, via Marconi in uscita verso Cagliari fino al confine con Quartucciu, via Leonardo da Vinci ed il tratto finale di via Fiume prima della rotonda del Margine Rosso. Chi vorrà potrà parcheggiarli anche negli stalli dedicati agli scooter e alle biciclette.