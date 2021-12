Belle Epoque: 60 anni di storia dell’automobile in mostra tra Cagliari ed Elmas

Una Buick Riviera Super del 1956 come quelle dei film americani anni ’50 e che ancora oggi girano per le strade di Cuba, una rarissima Lancia Montecarlo, esemplare purosangue della tradizione sportiva della casa automobilistica torinese, una Fiat Balilla del 1932, una Lancia Aprilia del 1938 e una splendida Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959.

Sono solo alcune delle decine di auto d’epoca che oggi, mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, incanteranno il pubblico dell’evento Belle Epoque tra Cagliari ed Elmas.

Organizzato dall’Associazione Cipro-Delta con il patrocinio della Regione Sardegna, Belle Epoque sarà una iniziativa interamente dedicata alle auto storiche e ai loro proprietari che avranno l’occasione di riunirsi per mostrare, attraverso una sfilata e una Mostra conclusiva, i propri gioielli a quattro ruote.

Sessant’anni di storia dell’automobile che inizieranno alle 9 al Mansio Residence & Hotel di Elmas. Dopo le presentazioni avrà inizio il tour per le vie della città di Cagliari al quale seguirà un pranzo in compagnia al Ristorante Thalìa di Elmas.

Dopo la pausa dedicata al pranzo, le vetture saranno esposte in Mostra al Mansio Residence & Hotel per essere ammirate dai visitatori. Una giuria di esperti premierà le auto che si distingueranno per originalità, sportività e bellezza.

Il programma delle manifestazione prevede le seguenti tappe:

– dalle 11:00 alle 13:00 tour per le vie di Cagliari

– dalle 15:00 alle 16:00 Mostra auto storiche presso il Mansio Residence & Hotel

– dalle 16:00 alle 17:00 premiazione delle auto più belle, sportive e originali

Gli appassionati potranno fare un viaggio indietro nel tempo “a bordo” di questi capolavori della storia dell’automobile. Perché forse è vero quel che diceva Henry Ford: “Ogni buona automobile dovrebbe durare quanto un buon orologio”. E i buoni orologi – così come le buone auto – non smettono mai di accompagnare il passare del tempo, a volte passando di generazione in generazione.