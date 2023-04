“A pregai in crèsia”, la scritta sul muro della scuola di San Vero per il ritorno della maestra sospesa

E’ tornata a scuola Marisa Francescangeli, l’insegnante di San Vero Milis ormai alla ribalta nazionale per essere stata sospesa dal dirigente scolastico a causa, dice lei, di due preghiere e un rosario fatto costruire agli alunni come lavoretto di Natale, per aver indottrinato i piccoli, con tanto di unzione con l’olio di Medjugorie e con video su catastrofi naturali attribuite all’ira di Dio per i peccati degli uomini secondo chi ha deciso per il provvedimento disciplinare.

Fiori, lacrime, sorrisi, baci e abbracci e i riflettori di mezza Italia puntati sulla maestra che ha già detto che tornerà a far pregare i suoi bambini. E una scritta sul muro, già segnalata dalla stessa insegnante al sindaco di San Vero: “A pregai in crèsia”, ovvero “A pregare in chiesa”, messaggio chiaro e inequivocabile.