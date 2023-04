Cellino a Report: “Rifiutai la candidatura alle regionali e il Cagliari fu massacrato dagli arbitri”

Cellino rifiutò la candidatura nel centrodestra come Governatore della Sardegna alle regionali del 2004. E il Cagliari fu “massacrato dagli arbitri”. L’ex presidente rossoblù decise quindi di scendere in campo ed entrare nel listino, ma chiese a Berlusconi tutela contro gli errori arbitrali in campionato. Il Cavaliere chiese all’ex ministro Pisanu di occuparsene e questi disse: “Chiamo Moggi”.

La ricostruzione in un’anticipazione della puntata di Report dedicata allo scandalo Calciopoli che andrà in onda stasera alle 21. 20 su Rai 3. Il giornalista Daniele Auteri intervista il presidente del Brescia Massimo Cellino che nel 2003 era alla guida del Cagliari. Ma l’allora premier e leader del centrodestra Silvio Berlusconi aveva in mente di candidarlo alla Regione Sardegna contro Renato Soru, candidato del centrosinistra.

“Mi chiama Berlusconi e mi dice ti devi candidare a tutti i costi contro i comunisti”, racconta Cellino alle telecamere della trasmissione di Ranucci, “io gli dissi che il presidente di una squadra di calcio non deve mai avere un colore politico. Riparte il campionato e mi ritrovo a perdere tre o quattro partite con arbitraggi devastanti, perdevo tre partite di seguito in maniera vergognosa”.