A Pirri il Carnevale è una gioia infinita: dalle sfilate dei bambini alla divertentissima festa degli anziani. Di mattina la sfilata in centro, di sera i festeggiamenti degli anziani scatenati con canti e balli E la presidente della Municipalità Maria Laura Manca traccia un bilancio degli eventi che proseguiranno anche nei prossimi giorni: “Non posso che essere soddisfatta e fare un bilancio positivo sul Carnevale a Pirri, nonostante queste settimane il tempo sia stato inclemente. Le nostre piazze e le vie si sono colorate di allegria e spensieratezza, i protagonisti sono stati i cittadini, dai bimbi agli anziani”, commenta la presidente, Maria Laura Manca, “Il successo ci sprona a fare ancora meglio per l’anno prossimo partendo per tempo e coinvolgendo le scuole e i gruppi organizzati. Il nostro carnevale non termina qui”, conclude la Presidente Manca, “Domenica 22 febbraio, al parco della Ex Vetreria alle ore 9,30, la giornata si aprirà con l’animazione e i giochi del circo contemporaneo da parte delle Matte Maschere Maccus organizzata dalla compagnia il Crogiuolo. A seguire, dopo la corsa in bici organizzata dalla Associazione Donne in bici e micromobilita, il viaggio si conclude con la zeppolata, organizzata dalla Municipalità in collaborazione con le pasticcerie pirresi. Questo intendo quando dico che Pirri è viva e forte, è il senso di comunità che ci caratterizza”