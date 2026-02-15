Proseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la Sardegna a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio regionale. Nel Sarrabus, in particolare in alcune località del comune di Muravera, le squadre sono impegnate nel taglio e nella rimozione di alberi caduti sulla carreggiata, che hanno coinvolto anche cavi delle linee elettriche e telefoniche, causando disagi e l’isolamento di alcuni residenti. Ulteriori interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di comignoli e canne fumarie danneggiati dal vento sui tetti di diverse abitazioni, con operazioni che in alcuni casi hanno richiesto la completa rimozione delle strutture pericolanti. Nella giornata odierna sono operativi in Sardegna 280 Vigili del fuoco con 93 automezzi, impegnati nelle attività di soccorso tecnico urgente, messa in sicurezza e assistenza alla popolazione. Dettaglio per Comando provinciale: • Comando di Cagliari: 64 interventi svolti dalle ore 08:00 ad ora; 10 interventi ancora in attesa. • Comando di Sassari: 49 interventi svolti; 5 in attesa. • Comando di Nuoro: 48 interventi svolti e 12 in attesa, in particolare nella zona dell’Ogliastra, interessata da forti raffiche di vento. • Comando di Oristano: 10 interventi svolti; nessuno in attesa. Si segnala il crollo del muro di un’abitazione disabitata a Sedilo e la frana di una strada bianca nel territorio di Sorradile.