A Elmas arriva il Fass Shopping Center, il più grande centro commerciale: oltre a Ikea negozi e ristoranti granadi marche

A Elmas arriva il Fass Shopping Center. Procedono a ritmo incessante i lavori per l’apertura del nuovo centro commerciale a ridosso dell’aeroporto di Cagliari. La struttura avrà a disposizione 35 mila metri quadri e sarà sviluppata su due livelli, l’apertura è stimata entro la fine del 2025.Tra i negozi presenti è Ikea il più atteso il cui unico punto vendita si trova in Viale Marconi. Oltre ai consueti bar e ristoranti, altri nomi importanti come Leroy Merlin e Maisons du Monde. Svanisce il sogno Primark in Sardegna, l’azienda Irlandese non sembra averne alcuna intenzione, almeno per il momento.

Il progetto nasce dalla riconversione dell’Area ex F.A.S e dal momento in cui si è conclusa l’attività siderurgica, l’area ha subito un degrado dovuto all’abbandono della struttura. Nonostante il tentativo di recupero, c’è chi non si trova d’accordo poiché si tratterebbe di un’area altamente inquinata. Dure le posizioni di Confcommercio: sarebbe l’ennesimo declino economico delle piccole imprese. L’area food è molto attrezzata e si creeranno molti posti di lavoro: tra i nomi che circolano, quello del colosso della carne Roadhouse che ha appena aperto a Sassari il suo primo ristorante in Sardegna.