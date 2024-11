Autista del trasporto pubblico viene aggredito da un gruppo di minorenni: “Cercavano la rissa”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Bruttissimo episodio di violenza nella notte a Parma. Un autista Tep (servizio trasporto pubblico parmigiano) è stato aggredito da un gruppo di ragazzini, tutti minorenni. L’uomo era in servizio e stava parlando con altri colleghi, quando la babygang si è avvicinata a loro. L’autista ha provato ad allontanare il gruppetto, ma è stato picchiato con una bottiglia in testa e dei pugni in pieno volto. “Cercavano la rissa – ha raccontato l’uomo a La Gazzetta di Parma. “Abbiamo chiesto loro di allontanarsi e uno di loro si è girato e mi ha dato un pugno in faccia. Ho provato a rispondere, ma erano in tanti”.

L’aggressione è stata anche ripresa da alcune persone presenti e il video è diventato presto tristemente virale. Il caso ha voluto che proprio fossero presenti dei carabinieri in borghese che sono subito intervenuti. L’uomo sta bene e non ha riportato gravi danni, ma resta l’amarezza per un gesto violento e immotivato. “Non sono riuscito a lavorare – ha spiegato l’autista – perché sono dovuto andare in pronto soccorso e poi dai carabinieri. C’è molta amarezza perché mi hanno anche impedito di fare il mio lavoro”.