Si è svolto venerdì il primo incontro pubblico tra consiglieri di opposizione e cittadini di Monserrato. L’iniziativa, fortemente voluta da una parte dell’opposizione consiliare, ha visto una sala gremita di cittadini desiderosi di confrontarsi direttamente con i propri rappresentanti.

L’evento, privo di bandiere partitiche ma “ricchissimo di politica vera e senza filtri”, come sottolineato dagli organizzatori, è stato condotto dai moderatori Davide Martello e Andrea Meloni. I consiglieri presenti – Massimiliano Cao, Franca Cicotto, Valentina Picciau, Efisio Sanna e Andrea Zucca – hanno risposto alle numerose domande poste dai cittadini.

Fin dalle battute iniziali è emerso quanto l’incontro fosse atteso dalla comunità monserratina, che ha manifestato la necessità di comprendere le dinamiche amministrative riguardanti settori cruciali come viabilità, decoro urbano, urbanistica, sanità e politiche sociali.

“Cosa succede in Comune?” rappresenta un tentativo di ripristinare il concetto stesso di rappresentanza tra elettore ed eletto, avviando quella che gli organizzatori definiscono “una piccola rivoluzione pacifica per riportare il senso di comunità e partecipazione attiva al centro della vita sociale di Monserrato”.

L’iniziativa non rimarrà isolata: i consiglieri di opposizione hanno infatti annunciato che questo è solo il primo di una serie di incontri pubblici periodici che organizzeranno in collaborazione diretta con la cittadinanza. Ogni assemblea sarà dedicata all’approfondimento di specifici macroargomenti che i cittadini stessi porteranno all’attenzione dei consiglieri.

Per favorire ulteriormente il dialogo, è stata creata anche una pagina Facebook omonima, dedicata a raccogliere suggerimenti e idee e a comunicare luoghi e date dei prossimi appuntamenti, il prossimo incontro è previsto per maggio e il tema trattato sarà Strade viabilità e decoro urbano.

Non era presente la rappresentanza del Pd, la segretaria del Partito Democratico, Emilia Coratti: “Abbiamo ritenuto stavolta di non partecipare a questa assemblea. Continuiamo a lavorare nell’interesse della comunità, seguendo le linee programmatiche con cui ci siamo presentati agli elettori. Siamo comunque aperti ad ascoltare future proposte e pronti a collaborare con il resto dell’opposizione, sempre nel rispetto dei valori e degli obiettivi che guidano il nostro impegno”.