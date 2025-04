Tragedia la notte scorsa. Un’auto con a bordo 4 ragazzi di 22 e 19 anni e due 16 è finita fuori strada sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano. La vettura è finita contro un ulivo. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai 4 ragazzi.

Le vittime sono un operaio di 22 anni di Torricella, Giorgio Massaro, che era alla guida dell’auto, e tre studenti, Paolo Marangi, di 19, di Sava, Giorgia Narducci, di 16 anni, di Torricella, e Anita Di Coste,16enne, di Manduria. Paolo e Anita erano fidanzati così come Giorgio e Giorgia. Stando ad una prima ricostruzione, i ragazzi stavano tornando dalla festa di compleanno di uno di loro, Paolo Marangi, quando all’uscita di una curva la Fiat Idea sulla quale viaggiavano si è ribaltata. Due di loro sono stati sbalzato fuori dall’auto, mentre gli altri due giovani sono stati estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.