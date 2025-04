Villa San Pietro, Pula, Sarroch ignoti hanno rubato cavi presenti nei territori al fine di ricavare il rame da rivendere: ingenti i danni e per ripristinare il servizio ora interrotto ci vorrà del tempo. Tra i maggiori disagi c’è quello relativo all’illuminazione della nuova 195, arteria fondamentale di collegamento, percorsa ogni giorno e ogni notte da centinaia di automobilisti. Dispiacere ma soprattutto rabbia da parte della sindaca di Villa San Pietro Marina Madeddu: “Un danno economico e per la sicurezza poiché vuol dire stare al buio, occorrerà tempo per ripristinare un danno così importante.

Dispiace moltissimo, si confida di individuare gli autori tramite la videosorveglianza, oramai deve essere presente ovunque ma ciò comporta costi e risorse importanti”.

Nessun territorio è esente dall’assalto di vandali e incivili, ladri e malintenzionati che da anni mettono in atto azioni illecite a discapito di tutti.

I furti avvenuti le ultime settimane hanno richiamato alla mente un fatto simile e increscioso avvenuto quasi 10 anni fa a Villa San Pietro, “avevamo illuminato il ponte ma nell’intervallo tra collaudo e accensione non avevamo più i cavi. Trascorsero anni prima di ripristinare nuovamente il lavoro”. Stessa situazione per il vecchio tratto della 195 zona Capoterra, anche lì l’illuminazione pubblica fu privata dei suoi cavi. Ma questo non deve persistere, c’è in gioco la vita di tutti coloro che transitano lungo la statale, ora per alcuni chilometri sarà al buio, impedendo una visuale più consona e innovativa per gli automobilisti, senza considerare che i lampioni esercitano anche una azione deterrente nei confronti degli animali selvatici. Un appello, quindi, da parte della sindaca rivolto ai malintenzionati, “tutti percorriamo quella strada, anche voi, i vostri parenti, amici. La sicurezza è per tutti quanti”. Infine un invito anche ai cittadini, ossia quello di segnalare anche in forma anonima qualsiasi movimento sospetto in modo tale da intervenire repentinamente ed evitare conseguenze che potrebbero rivelarsi anche fatali.