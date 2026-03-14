È stata presentata a Cagliari SEU – Sardi Emigrati Uniti, la nuova unione dei circoli sardi in Italia. Promossa da 24 dei 65 circoli attualmente riconosciuti dalla Regione Sardegna, l’iniziativa segna l’inizio di un percorso di profondo rinnovamento: l’obiettivo è aggiornare le forme dell’associazionismo fondandole su trasparenza, partecipazione e responsabilità condivisa.

“Con la nascita di SEU non intendiamo aggiungere semplicemente una sigla al panorama associativo, ma dotare i sardi di una infrastruttura di rappresentanza moderna e trasparente”, ha dichiarato Sara Nicole Cancedda, Presidente di SEU. “L’emigrazione sarda” – ha proseguito – “oggi unisce generazioni e professionalità diverse: il nostro obiettivo è trasformare questo network in una risorsa strategica per lo sviluppo culturale ed economico dell’Isola, capace di interloquire con le Istituzioni”.

Il progetto SEU nasce per rappresentare e valorizzare le comunità sarde fuori dall’isola attraverso una visione moderna: i circoli devono interagire in luoghi di incontro e dialogo costante tra l’Isola e le nuove forme di emigrazione. SEU intende farsi interprete delle trasformazioni sociali e culturali in atto, costruendo strumenti innovativi capaci di mettere in relazione la Sardegna con le nuove forme di emigrazione: studenti, professionisti, seconde generazioni e soggetti in mobilità temporanea.

SEU poggia su pilastri etici e operativi inderogabili: trasparenza gestionale: massima chiarezza nei processi decisionali e nell’amministrazione delle risorse; democrazia interna: partecipazione attiva di tutti i circoli aderenti e rispetto rigoroso delle regole collettive e statutarie; identità contemporanea: valorizzazione della cultura sarda nelle sue espressioni attuali, con particolare attenzione all’arte, alla musica, al cinema e alla letteratura.

SEU avvierà un ciclo di ascolto e confronto sul territorio nazionale con incontri partecipativi e tavoli tematici su: mobilità giovanile, lavoro, innovazione e valorizzazione delle competenze, ruoli e professionalità, con particolare riguardo ai giovani e le donne. Da qui seguirà la redazione dei documenti programmatici di SEU: il Manifesto dell’Emigrazione Sarda Contemporanea, la Carta dei Valori e le Linee Guida per il triennio 2026–2029.

In conferenza stampa è intervenuto l’avvocato Marco Ubezio dello Studio Degani di Milano che ha illustrato i termini del ricorso presentato al Tribunale di Piacenza sulle gravi irregolarità procedurali del congresso Fasi di Alghero dell’Ottobre 2025 che sono alla base del recesso dei 24 circoli.

“L’obiettivo finale – ha inoltre dichiarato Sandra Capuzzi Presidente del circolo di Pisa –“ è costruire un organismo aperto e inclusivo, capace di dialogare con la Regione Sardegna e promuovere temi e proposte concrete, che rafforzino il ruolo dei sardi emigrati come risorsa strategica per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’Isola”.

Il consiglio direttivo che guiderà SEU è composta da Sara Nicole Cancedda presidente SEU; Barbara Burghesu presidente del circolo la Quercia di Vimodrone; Mario Sechi presidente del circolo Sant’Efisio di Torino; Bernadina Meloni presidente del circolo Peppino Mereu di Siena e Mario Ledda presidente del circolo Nuraghe -Pinuccio Sciola” Fiorano Modenese