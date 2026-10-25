Tifosi rossoblù concordi nel commentare la seconda sconfitta consecutiva, prestazione pessima, squadra per lunghi tratti inguardabile, reparti sfilacciati, attacco impalpabile, difesa distratta.

Dopo l’analisi della partita effettuata dal direttore Jacopo Norfo, segue il commento di Giuseppe Tamponi che riferisce di una prestazione “imbarazzante”, di una squadra priva di schemi di gioco efficaci, irriconoscibile ed in piena “involuzione” rispetto alle prime sei gare della stagione, cambi che non sono stati in grado di modificare l’inerzia della partita, decisioni del tecnico molto opinabili nelle scelte e nella gestione in corso di gara.

Interviene in diretta Ruggero Ruggieri, che riferisce di una di una squadra con poca determinazione, priva di gioco , che non ha mai corso ,con alcuni elementi della rosa non all’altezza della serie A, come Kevin Carlos ed altri dal rendimento mediocre come N’Zola”; prosegue inoltre analizzando l’andamento della partita, ponendo l’accento sull’evidente calo atletico mostrato dai rossoblu, con l’ alto rischio di arrivare a perdere quattro partite consecutive.

E’ la volta, poi, di Gianni da Firenze, che esprime tutto il suo disappunto: “sono demoralizzato, non ho parole, ho accusato il colpo, perdere contro il Bologna, una squadra che aveva vinto una volta soltanto, oggi solamente un tiro in porta”, nelle sue parole esprime tutta la delusione dopo la prestazione posta in essere dalla squadra rossoblu.

Interviene in diretta Carla Madeddu, che pronuncia parole molto chiare “Pisacane non ha trovato la formazione, non ho visto un cambio che abbia dato un pò di brio; perchè non impiegare Fazzini? Ho sentito voci di un possibile addio a gennaio, stiamo rivivendo quello a cui assistiamo tutti gli anni, ovverosia la prospettiva del possibile raggiungimento della salvezza all’ultima o penultima giornata!”.

A seguire, l’intervento di Claudio Grosso, che riferisce di un “Pisacane in totale confusione, è entrato in una fase negativa come lo scorso anno, dovuta alle sue incertezze”, prosegue poi dicendo “si è perso tutto quello che di buono si era fatto nelle altre partite, da quando il tecnico ha proceduto a delle novità è stato un disastro: Pisacane deve reimpostare la quadra”.

Interviene poi Gianni Rombi, che dichiara apertamente “si è spenta la luce, si è incrinato il rapporto di spensieratezza nella squadra, il Bologna ci ha sovrastato fisicamente e tecnicamente, non ci hanno fatto giocare”. Prosegue, poi, dicendo: “il Cagliari si appresta a fare il solito campionato di sofferenza, Massolin mi ha deluso, inguardabile! Vedo molte ombre”.

Chiude infine gli interventi dei tifosi Marco Cocco da Parigi, che dichiara “non mi ha sorpreso il risultato di Monza e quello ottenuto con il Bologna di oggi, partita veramente pessima”. Prosegue inoltre dicendo che “potrebbe esserci maretta negli spogliatoi, Pisacane è in totale confusione, con la Roma i rossoblu rischiano di subire molti gol”.

Dalle parole espresse dai tifosi intervenuti in diretta, si evince la profonda delusione e la grande rabbia per la prestazione fornita dal Cagliari, pessima ed inguardabile.

Ancora una volta, “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione ed esprimere il proprio parere senza censure ed in modo assolutamente libero, confermandosi come un punto di riferimento per tutti i tifosi rossoblù.