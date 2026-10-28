Igiene urbana e abbandono dei rifiuti: 512 sanzioni da gennaio a settembre 2026

512 le sanzioni nel periodo tra gennaio e settembre 2026, 161 solo da luglio: prosegue l’attività della Sezione di Igiene urbana della Polizia Locale di Cagliari, in stretta sinergia con il servizio Igiene, decoro urbano e ambiente e l’assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico.

Diverse le motivazioni, ma tutte relative al sistema di raccolta differenziata in città: 180 per abbandono di rifiuti, 226 per conferimenti con modalità diverse da quelle previste, 72 per errato conferimento delle diverse frazioni. Sono 51 gli evasori della Tari segnalati agli uffici di competenza.

L’abbandono dei rifiuti tra le infrazioni maggiormente sotto osservazione: 180 quelli sanzionati nel periodo di riferimento, una decina quelle per cui i contravventori dovranno pagare l’importo di 1000 euro (un terzo del massimo edittale di 3000 euro). Sono 614 gli interventi per la rimozione di rifiuti – erano 448 sino a giugno – per cui non è stato possibile effettuare sanzioni per mancanza di indizi. Tra i verbali compilati per conferimenti con modalità, giorni e orari diversi da quelli indicati nel calendario in possesso di ciascuna utenza crescono quelli elevati a privati o condomini (124).

Alta anche la partecipazione dei cittadini, con 316 segnalazioni ricevute dalla Sezione di Igiene Urbana: è sempre operativo il numero verde 800533122, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.