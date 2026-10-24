Cagliari-Bologna 0-2, il vero Pisacane è questo? La squadra smarrita perde ancora e gioca male.Come a Monza, forse peggio che a Monza: Maldini and company non vanno mai vicini al gol e nella ripresa il Cagliari crolla e il Bologna domina e realizza due gol. In credibile la parata in area di Rodriguez che porta al rigore decisivo. Una squadra brutta, che ha evidentemente patito il ko di Monza e ha giocato contratta, in un primo tempo nel quale ha dominato la paura. Solo una rovesciata tentata da Mendy ha scaldato la Unipol Domus. Il Bologna sornione ha piazzato i due fendenti mortali nella ripresa e il Cagliari è praticamente rimasto a guardare. Anche i cambi sono andati male, Con Gagliardini Fadera e Kevin Carlos che sono sembrati pesci fuor d’acqua. Misteriose le esclusioni totali di Mina (tenuto a riposo in vista dei turni ravvicinati), di N’Zola titolare a Monza e oggi in campo neanche un minuto. E soprattutto l’ennesima bocciatura di Fazzini: quando Pisacane decide che uno non deve giocare, non gioca per settimane. E ora martedì sera la Roma fuori casa e domenica prossima, sempre all’Olimpico la sfida con la lanciatissima Lazio di Gattuso. Per un Cagliari che appare già in crisi dopo gli exploit iniziali, due partite che sembrano un bivio. Risorgere o affondare.