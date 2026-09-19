Un’altra giovanissima vita spezzata per sempre, vittima dell’ennesimo incidente stradale. Se ne è andato così Leonardo Anni, 19enne di origini sarde ma residente in Piemonte.
La madre Giovanna Dezzola, originaria di Oliena, vive da lungo tempo a Chieri.
Leonardo si trovava in sella alla sua amata moto quando improvvisamente è uscito di strada. Inutili purtroppo i soccorsi tempestivi per il giovanissimo, non c’è stato nulla da fare.
Le dinamiche del sinistro sono ancora in faae d’accertamento. Resta il dolore indicibile per un ragazzo che si era appena affacciato alla vita che ora non c’è più.