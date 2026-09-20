“Queste sono le storie che ci piace raccontare. Storie di persone che credono in quello che fanno, che non si arrendono davanti alla fatica e che continuano a inseguire i propri obiettivi”.

A raccontare il successo della giovane è il sindaco Beniamino Garau: “Friulana di nascita, oggi capoterrese d’adozione, ha scelto Capoterra per vivere, lavorare e continuare a coltivare la sua grande passione: il triathlon. E quando dietro una passione ci sono impegno, sacrificio e tanta determinazione, prima o poi arrivano anche i risultati.

Campionessa Regionale Triathlon Sprint 2025. 3ª ai Campionati Nazionali Interforze Triathlon Sprint 2025. Campionessa Italiana Interforze Triathlon Super Sprint 2026. 1ª classificata al Triathlon Olimpico di Chia 2026. 3ª classificata all’IRONMAN 70.3 di Baku

E proprio questo ultimo risultato le ha regalato un traguardo straordinario: la qualificazione ai Campionati Mondiali IRONMAN 70.3 del 2027.

Il 28 agosto 2027 sarà a Chattanooga, negli Stati Uniti, a competere con i migliori atleti del mondo.

E ci sarà anche un pezzetto di Capoterra.

Perché Fiorenza oggi è una di noi.

È una ragazza che ha scelto la nostra città e che, con il suo impegno e le sue conquiste, contribuirà a portare anche il nome di Capoterra oltre i confini della Sardegna e dell’Italia”.