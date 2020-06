20enne ubriaco perde il controllo dell’auto alla rotonda di via Is Mirrionis: danni ingenti

Incidente stradale questa mattina in via Campania a Cagliari.

Un 20enne cagliaritano, nell’affrontare la rotonda di via Is Mirrionis, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon e dopo aver scavalcato il cordolo spartitraffico ha invaso la strada nel lato opposto alla sua direzione scontrandosi con un’altra Lancia Ypsilon, una Fiat Panda e una Fiat Punto in sosta.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita mentre tutti i veicoli hanno subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Municipale che ha sottoposto il giovane conducente all’esame alcolemico che ha dato esito positivo.