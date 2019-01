Porto Columbu, i volontari dal cuore d’oro ripuliscono la spiaggia: “Un immondezzaio tra sedili di auto e bottiglie di birra”

Un “mare” di spazzatura in riva al mare della costa di Porto Columbu. “Sedili e batterie di automobili, tanta plastica e un’infinit├á di bottiglie di birra. Un immondezzaio” quello che si sono trovati davanti ai loro occhi i volontari del gruppo “Operazione spiagge pulite”. Con molta pazienza e olio di gomito hanno ripulito la spiaggia, rendendola di nuovo un piccolo e prezioso gioiello. “Credevano di trovare solo qualche busta di immondezza, invece…”.

E un plauso “va anche alla sindaca di Pula Carla Medau. L’abbiamo chiamata oggi, sabato mattina,┬álei poteva anche non rispondere ma invece ha fatto arrivare un camion di urgenza per raccogliere e portare via tutto quanto. Siamo davvero soddisfatti, del lavoro fatto ma soprattutto della collaborazione tra residenti e Comune per migliorare un po’ il nostro mondo”.

Ultima modifica: 19 gennaio 2019