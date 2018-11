Cagliari, nel nome della madre morta in un incidente: benefattore dona un giardino e un’area giochi alla cittÃ 

Teresina Collu morì il 22 febbraio 2018 in un tragico incidente stradale: viene travolta in viale Diaz sulle strisce pedonali. E oggi il figlio ha trovato l’accordo con l’amministrazione comunale: allestirà a proprie spese a un giardino e un’area giochi per bimbi proprio nello spazio antistante al luogo della disgrazia, nel giardino bunker di Monte Mixi. Dove nonna Teresina andava a giocare col nipotino.

Il progetto riqualificazione (16 mila euro interamente a carico del privato) prevede la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di una porzione del giardino pubblico del bunker di Monte Mixi (in via Monte Mixi, traversa di viale Diaz), spazio frequentato soprattutto da parte accompagnati da adulti. E si pone come obiettivo la messa in sicurezza e la valorizzazione di questo luogo. Il tutto nel ricordo Teresina Collu, madre del committente donatore, che spesso accompagnava il nipotino a giocare in questa piazza, scomparsa a causa di un tragico incidente sulle strisce pedonali di viale Diaz, proprio in prossimità dell’area d’intervento. Attualmente il giardino si compone di due parti (rispettivamente 190 e 330 mq), separate da un camminamento centrale che collega il percorso pedonale che gira intorno al bunker e al marciapiede di via Monte Mixi.

il progetto prevede uno spazio destinato al gioco per bambini di età non superiore ai 12 anni, attraverso la realizzazione di un percorso di equilibrio collocato nell’aiuola di più grande, caratterizzato da: 22 tronchi sporgenti dal terreno 20/35cm e 22 paletti in castagno, sui quali saltellare e aggrapparsi, un asse di equilibrio con altezza di caduta libera massima di 35cm e 3 trampolini dotati di molla tipo jumpy.

Per proteggere i bambini dal pericolo della strada, è stata studiata a perimetro delle due aiuole una recinzione rustica in pali di castagno, permeabile alla vista. L’ingresso principale è dotato di un cancello sempre in pali di castagno che si integra alla recinzione e sfrutta il passaggio già esistente tra le due aree a prato.

Verde. Il progetto prevede l’abbattimento dell’ albero privo di vita e la messa a dimora di specie arbustive, quali salvia e carex (nell’aiuola rettangolare addossata al bunker, per dar vita ad un fondale scenico che valorizzi e renda più gradevole la passeggiata lungo le mura). Verrà piantato anche il plumbago, (rampicante dalla fioritura azzurra da maggio a tutto ottobre), lungo la recinzione in pali di castagno e l’acanto, (una specie erbacea perenne nota per la bellezza del suo fogliame e l’eleganza della sua fioritura), e pervinca (una specie ornamentale rustica perenne, dalla fioritura azzurra-violacea), nell’estremità triangolare dell’aiuola in cui verranno posizionati i giochi.

E’ inoltre previsto all’ingresso il posizionamento di un pannello (analogo ad altri già presenti nei parchi cittadini), in memoria della scomparsa della Signora Collu Teresina, alla quale viene dedicato il giardino.

