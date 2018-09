Cagliari, bacio vietato a due ragazze, la titolare del bar: “Ma quale omofobia? Hanno esagerato”

Io? Io non devo chiedere scusa a nessuno”. Anna (“a Cagliari mi conoscono tutti perché lavoro nel bar dal 1968”), 70 anni, titolare del bar Mondo Bar di via Santa Maria Chiara non ha dubbi. Oggi ha rimproverato due ragazze che si stavano baciando e queste hanno diffuso la notizia sui social accusando la donna di omofobia.

Me lei respinge tutte le accuse e fornisce la sua versione: “Per me non è successo nulla. Si stanno facendo solo pubblicità e io ci son cascata come una allocca. Pensavo fossero di fuori, ho visto queste due ragazze che parlavano e poi hanno iniziato a baciarsi senza contegno e io, che ho 70 anni, ho deciso di far rispettare il decoro del bar così mi sono avvicinata, ma gentilmente. Certo, forse ero un po’ agitata e non so se sono stata in grado gestire bene la vicenda. Ma era un continuo baciarsi e avrei fatto la stessa cosa anche se fossero stati un uomo e una donna”.

Insomma l’etichetta di omofoba la rifiuta. “Io sono una cristiana e loro sono due cristiane come me. In questo bar”, aggiunge, “entrano altri omosessuali, c’è anche una donna che viene qui da quando era sposata. Lo ripeto non devo chiedere scusa io, sono loro che non si stavano comportando bene. Io pretendo solo educazione”.

