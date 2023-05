Zedda contro il tunnel trincea di via Roma: “Basta buttare soldi pubblici. Il mio ritorno? Vedremo”

“Non sanno come buttare i soldi pubblici, evidentemente. Interventi che si susseguono senza una logica e soprattutto progetti che poi non si riescono a realizzare. Cagliari ormai sembra Progettopoli: e poi, cosa significa che l’amministrazione troverà i soldi? I soldi dei cittadini, una volta trovati, si possono anche usare meglio”. Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari, è ad Assemini per la chiusura della campagna elettorale, si vota nel fine settimana. Ma raggiunto al telefono commenta il progetto che, secondo le ultime notizie in arrivo dal Comune, sarà pronto a inizio 2024 per la realizzazione del tunnel trincea di via Roma. Le auto in arrivo da viale La Playa scorreranno in uno scavo che verrà realizzato nelle corsie lato porto nel tratto tra il largo Carlo Felice e piazza Deffenu. I dettagli tecnici del progetto saranno studiati dal raggruppamento di imprese che si è aggiudicato la gara per la progettazione dell’opera.

“E’ davvero assurdo, questa amministrazione si butta in progetti senza senso e senza logica, che non hanno continuità fra loro. E poi, prendiamo tutti i cantieri che sono aperti: prima di fare tutte queste cose non è stata fatta neanche una riunione con residenti e commercianti. Le cose vanno pensate con attenzione, invece mi pare che siamo di fronte a poche idee e anche confuse”, incalza Zedda.

Sulla questione delle questioni, ovvero la ricandidatura a sindaco di Cagliari, Massimo Zedda butta lì un laconico “Vedremo”, dimostrandosi possibilista e lasciando intendere che contatti e confronti sono ormai avviati, e che dunque ormai è pronto a tornare in pista. I bookmakers lo danno a capo di una sua lista civica, intorno a cui raggrupparne eventualmente altre, per poi trainare tutti i pezzi del centrosinistra. Unico ostacolo il Pd, che gli preferisce Comandini. Ma per Zedda, forte di un suo notevole consenso personale, potrebbe essere un ostacolo facilmente superabile.