A Gonnosfanadiga si spala grandine: paesaggio imbiancato come se fosse Natale

A Gonnosfanadiga si spala la grandine dalla strada dopo il nubifragio che si è abbattuto qualche ora fa: immagini insolite se si considera che in genere, a fine maggio, è già tempo di andare al mare. L’ombrello al posto dell’ombrellone, nuvole e pioggia non permettono di tirar fuori dall’armadio ciabatte e maglietta e, tanto meno, le creme abbronzanti. Un ennesimo colpo di coda di una stagione fredda che proprio non vuole mettersi da parte e che “regala” scenari imbiancati tipici delle cartoline invernali. Tanta la grandine che si è abbattuta anche nel centro del Medio Campidano che ha ricoperto le strade a tal punto che i cittadini, armati di pala, hanno dovuto rimuoverla prontamente per permettere il passaggio alle vetture.