Zdenka, 41 anni, il suo sorriso spezzato nel femminicidio in Sardegna: accoltellata dal suo ex “Big Jim”

Lei si chiamava Zdenka Krejcikova, aveva 41 anni, un bellissimo sorriso, due splendide bimbe di 11 anni, gemelle:è stata accoltellata e ammazzata in Sardegna in un femminicidio ancora una volta in parte “annunciato”. Lui si chiama Francesco Fadda, è stato fermato oggi dai carabinieri dopo una notte in fuga: è un 45 enne di Sassari, con precedenti penali, noto col soprannome di Big Jim. Secondo le accuse ha accoltellato l’ex compagna a morte, in un bar di Sorso, e la donna è morta poi dopo una terribile agonia. L’uomo è scappato, poi è stato fermato. Ma ancora più drammatico è lo scenario che si è materializzato dopo l’agguato: la donna era scappata dalla sua casa entrando nel bar, ma nessuno ha fermato la furia del suo aggressore. Che poi gravemente ferita ha caricato Zdenka in auto, nella Bmw con lei insanguknata, e soprattutto a bordfo di quell’auto, come terribili testimoni, c’erano le due bimbe di undici anni, figlie della donna originaria della Repubblica Ceca. L’arma dell’omicidio è stata un coltello da cucina, ritrovato dai carabinieri: pochi dubbi sull’autore. La donna è morta nella serata di sabato in seguito alla gravissima ferita riportata.

Ma lui, noto Big Jim, non si è fatto arreso. ha fatto perdere le sue tracce e soltanto questa mattina i carabinieri lo hanno potuto rintracciare. ne è nato un folle inseguimento, una caccia all’uomo: quaranta minuti di corsa sfrenata con la Bmw che cercava di sfuggire ai carabinieri. Poi lui, l’uomo che aveva ammazzato la sua ex compagna, ha tentato di scappare anche a piedi nei pressi dell’Auchan, prima di essere ammanettato. Aveva anche un’ordinanza restrittiva, si era rifugiato in Ungheria, Francesco Fadda: tentava di sfuggire ai processi in Sardegna, in passato fu accusato di truffe ai danni di commercianti sassaresi. Le due bambine, fortunatamente, sono sane e salve. Ma il sorriso di Zdenka, purtroppo, nessuno ce lo restituirà più mentre i femminicidi aumentano in continuazione.

