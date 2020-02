“Zdenka uccisa in Sardegna: l’assassino nonostante i divieti l’ha accoltellata in un bar terrorizzando due bimbe”

Di



apertura1

Il grido di allarme di Giulia Giornaliste in Sardegna dopo il drammatico femminicidio in Sardegna: “A nulla è servito, con tutta evidenza, il divieto di avvicinamento emesso dal giudice. L’assassino ha potuto aggredire la sua vittima, accoltellarla in un bar e fuggire con la donna moribonda e le sue figlie, certamente terrorizzate. Il suo arresto purtroppo non mette fine al dolore e al trauma delle piccole”