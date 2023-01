Volotea ci riprova: continuità territoriale gratis dalla Sardegna a Roma

Scalzata da Ita e AeroItalia nella graduatoria delle offerte per la continuità territoriale aerea con compensazione, ovvero con il contributo di soldi pubblici regionali e nazionali per garantire tariffe calmierate, Volotea non si dà per vinta e con una mossa a sorpresa prova a riaprire i giochi offrendosi di coprire la rotta Olbia-Roma in regime di continuità territoriale ma senza compensazioni. Come aveva fatto un anno e mezzo fa, quando insieme a Ita si era proposta per una continuità “volontaria”, per poi annunciare di volersi tirare indietro quattro mesi prima della scadenza perché economicamente non era più conveniente. E nonostante la possibilità che questa mossa di Volotea riapra i giochi anche per Alghero, il rischio che la low cost spagnola faccia il pieno in estate per poi mollare nuovamente in autunno è concreto, tanto che la Regione è intervenuta per sollecitarla a dimostrare affidabilità e credibilità.

La società pecisa di aver inviato formalmente “l’accettazione per operare i collegamenti senza alcuna compensazione economica”. Ma non solo, Volotea potrebbe presentarsi anche per altre rotte in regime di continuità territoriale senza ricevere compensazione. Come detto, la compagnia spagnola aveva presentato offerte per i voli con la compensazione economica, ma nella graduatoria era stata scalzata da Ita e AeroItalia, con quest’ultima che si era aggiudicata il primo posto su entrambe le rotte di Olbia (Milano e Roma) con un ribasso d’asta del 75%.

Con l’entrata in scena di Volotea anche AeroItalia e Ita potrebbero avanzare la stessa proposta e magari coprire le rotte verso il nord-ovest dell’isola.