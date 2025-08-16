Incubo di Ferragosto sul volo Bologna-Cagliari nel giorno di Ferragosto per turisti e residenti che non vedevano l’ora di arrivare nel capoluogo. Invece, non ci sono mai arrivati. Ecco la testimonianza di un nostro lettore che ci racconta nei dettagli come sono andate le cose.

“Sono Priamo Meloni, passeggero del volo Ryanair partito ieri alle ore 14:15 da Bologna verso Cagliari, con arrivo previsto per le ore 15:40, mai arrivato a destinazione causa maltempo. Vi racconto cosa è successo.

Appena arrivati a Cagliari, dopo che il comandante ha provato ad atterrare per ben 2 volte è stata presa la decisione di farci atterrare all’aeroporto di Alghero visto le condizioni meteorologiche avverse, con la promessa che la compagnia avrebbe organizzato degli autobus per portarci a destinazione (aeroporto di Elmas). Arrivati ad Alghero, dopo circa mezz’ora il comandante ci annuncia che la compagnia è riuscita a trovare i pullman che in circa 2 ore di viaggio ci avrebbero portato a Elmas aeroporto.

Dopo essere scesi dall’aereo abbiamo scoperto che in realtà non sarebbe arrivato nessun pullman, con tanto di messaggio della compagnia che ci invitava a provvedere autonomamente il nostro viaggio, a ferragosto dove non ci stavano disponibilità di taxi, auto con conducente. Abbiamo chiesto spiegazioni alla polizia e al personale aereoportuale e ci è stato riferito che loro stessi hanno comunicato al comandante di non farci scendere dall’aereo vista l’impossibilità di trovare servizi quali taxi o bus vista la data ovvero il 15 di agosto. Oltre il danno la beffa, perchè lo stesso volo è partito vuoto verso Cagliari. Inutile anche la richiesta di alcuni passeggeri che hanno chiesto alla polizia se fosse possibile fare una denuncia, ma la polizia si rifiutava di accettare qualsiasi tipo di denuncia”.